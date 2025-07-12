القبض على مروّج للكراهية والإساءة للرموز الدينية والقوات الأمنية بكمين محكم في بغداد

أعلنت مديرية شرطة بغداد - الكرخ، اليوم الجمعة (11 تموز 2025)، إلقاء القبض على شخص يروّج لخطاب الكراهية ويُسيء للرموز الدينية والمؤسسات الأمنية، وذلك خلال كمين محكم نُفذ غربي العاصمة.

وقالت المديرية في بيان، إن "قوة من مركز شرطة الغزالية، وبإشراف ميداني مباشر من قبل قائد شرطة بغداد الكرخ عدنان حسن حمد، وبمساندة فريق مشترك من نجدة الكرخ واستخبارات الكرخ، نفذت كمينًا محكمًا أسفر عن إلقاء القبض على المتهم الذي كان ينشر مقاطع فيديو تحرض على الكراهية، وتهدد السلم المجتمعي، وتُسيء للرموز الدينية والأجهزة الأمنية".

ودعت المديرية المواطنين إلى "المساهمة في حفظ الأمن والإبلاغ عن أي سلوك أو محتوى من شأنه تهديد وحدة المجتمع واستقراره".