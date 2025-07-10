بعد محاولة تزوير استثمارية.. السوداني يوجه بتحويل نادي الفروسية لمساحات خضراء

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بتحويل نادي الفروسية إلى مساحات خضراء ومتنزهات، وذلك بعد محاولة تزوير استثمارية.

ونشرت وثيقة صادرة من مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء صلاح حسن عبد الله، تضمنت: "بناءً على توجيه رئيس مجلس الوزراء، ولغرض الاهتمام بالأماكن الترفيهية في العاصمة بغداد ومنها نادي الفروسية الذي يعتبر من أقدم الاندية في الشرق الاوسط لتنمية الخيول العربية الاصيلة، لأخذ ما يلزم بشأن ضرورة تحويل النادي الى مساحات خضراء ومتنزهات والحفاظ عليها وإقامة مدارس لتعليم الفروسية وملاعب كرة قدم وغيرها من المتنزهات الرياضية والفعاليات الشبابية".