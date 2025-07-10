السوداني يحيي ذكرى تحرير الموصل: تضحيات عظيمة وإنجازات قادمة

احيا القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (10 تموز 2025)، ذكرى تحرير الموصل فيما عدها تضحيات عظيمة وإنجازات قادمة.

وقال السوداني بتغريدة على منصة "اكس" إنه "في مثل هذا اليوم، توجت قواتنا الأمنية بمختلف صنوفها، تضحياتها العظيمة بإعلان تطهير الموصل من دنس عصابات داعش الإرهابية، وهزيمة قوى الإرهاب التي انكسرت شوكتها بفعل بطولات العراقيين".

وأضاف، أنه "مع حلول هذه الذكرى، فإننا نؤكد مواصلتنا العمل من أجل تعزيز الاستقرار في وطننا الحبيب، واستكمال مشاريع الإعمار والتنمية في كل مدن العراق، ومنها الموصل التي تشهد اليوم مشاريع خدمية واستراتيجية سنعلن عن إنجاز العديد منها قريباً".

وتابع، أن "هذه المناسبة تستدعي الاعتبار مما حصل سابقاً بسبب السياسات الخاطئة التي ساعدت قوى الشر من أن تجد لها مكاناً على أرض العراق لتعبث بأمنه ومقدراته".