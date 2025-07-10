مفوضية الانتخابات : أكثر من 737 ألف متقدم للعمل كموظف اقتراع والحملة الدعائية تنطلق في 9 تشرين الأول

أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الخميس، أن عدد المتقدمين للعمل كموظفي اقتراع في عموم العراق تجاوز 737 ألف متقدم ، وفيما حددت موعد انطلاق الحملة الدعائية، أكدت أن عقوبة المخالفين لشروط الحملات الدعائية تصل الى 25 مليون دينار، حيث ذكر عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، حسن هادي زاير للوكالة الرسمية ، إن "عدد المتقدمين للعمل كموظفي اقتراع في عموم العراق تجاوز 737 ألف متقدم"، مبيناً أن "الحملة الدعائية الرسمية للمرشحين في الانتخابات المقبلة ستنطلق بحسب الجدول الزمني في 9 تشرين الأول المقبل، وتستمر لغاية الثامن من تشرين الثاني، أي قبل التصويت الخاص بـ 24 ساعة".

وأضاف، أن "المفوضية ستصدر بعض التعليمات في المشاركة مع أمانة بغداد حول عملية تعليق الدعاية الانتخابية وتحديد الأماكن الخاصة بذلك"، مشيرا إلى أن "هناك حالة تعاونية بين البلديات في المحافظات وأمانة بغداد في إصدار تعليمات مشتركة حول هذا الموضوع".

كما أوضح أن "العقوبات التي تفرضها المفوضية بحق المخالفين تبدأ بالتنبيه، وتصل إلى فرض عقوبات مالية تبدأ من مليون إلى 25 مليون دينار، وقد تصل بحسب نوع المخالفة إلى الإبعاد عن السباق الانتخابي".

فيما لفت إلى أنه "حتى الآن لا يوجد استبعاد لأي مرشح" ،لافتاً إلى أن "هناك جرائم انتخابية قد تصل حد الجريمة الانتخابية إلى تخريب دعاية المنافس، وهذه الأمور ستوضحها المفوضية قريباً".

وتابع، أن "عدد المرشحين للانتخابات المقبلة بلغ 9726 مرشحاً، فيما يبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت أكثر من 21 مليون ناخب"، منوهاً بأن "بغداد والبصرة ونينوى سجلت أعلى نسب ترشيح بحسب الكثافة السكانية، فيما سجلت محافظتا المثنى وكربلاء المقدسة النسب الأقل في أعداد المرشحين، كونهما مسجلين سابقاً".