إعادة جدول ترقية الضباط لوزارة الداخلية لاحتساب قدم شهادتي الماجستير والدكتوراه

صرّح مصدر أمني مخوّل، اليوم الخميس، عن إعادة جدول ترقية الضباط في وزارة الداخلية لاحتساب قدم شهادتي الماجستير والدكتوراه، حيث ذكرالمصدر للوكالة الرسمية، أن "السكرتير الشخصي للقائد العام قرر إعادة جدول ترقية الضباط ( تموز 2025) لوزارة الداخلية"، مبينا ان "ذلك جاء تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني". كما أضاف أن "القرار جاء لاتخاذ اللازم في احتساب قدم شهادتي الماجستير والدكتوراه لأغراض الترقية".



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