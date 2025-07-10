وزارة العدل تعلن استحداث ثلاث شعب تسجيل عقاري جديدة في بغداد وكربلاء المقدسة

أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، استحداث ثلاث شعب تسجيل عقاري جديدة في محافظتي بغداد وكربلاء المقدسة، حيث ذكر بيان للوزارة، أنه "تم استحداث ثلاث شعب تسجيل عقاري جديدة في محافظتي بغداد وكربلاء المقدسة، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الزخم الحاصل في دوائر التسجيل العقاري، لاسيما في المناطق التي شهدت توسعاً عمرانياً وزيادة في حجم المعاملات".

كذلك ذكرت المدير العام للتسجيل العقاري، ابتسام رحيم الساعدي: إن "قرار الاستحداث جاء بناءً على توجيهات وزير العدل، خالد شواني، استجابةً للزيادة الملحوظة في طلبات الإفراز والتسجيل، وحرصاً على تسهيل إنجاز معاملات المواطنين وتقديم خدمة عدلية أكثر سرعة وكفاءة".

فيما لفتت إلى، أن "الشعب الجديدة شملت: شعبة التسجيل الرابعة في مديرية التسجيل العقاري كربلاء الثانية، وشعبة التسجيل الخامسة في مديرية التسجيل العقاري الكرخ الأولى، وشعبة التسجيل الثالثة في مديرية التسجيل العقاري الدورة، والتي ستخدم المقاطعات (18/1689/8/7/3 م4 كرارة) و(7/5/3/2/1 م3 دورة)".

كما أوضحت الساعدي، أن "هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة الوزارة لتوسيع نطاق الخدمة العدلية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما ينسجم مع خطة التحول الرقمي وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات العقارية"، مؤكدة "استمرار العمل على استحداث شعب جديدة مستقبلاً كلما دعت الحاجة".