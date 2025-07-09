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مقتل وإصابة 8 أشخاص في نزاع عشائري بميسان


أكد مصدر أمني، اليوم الأربعاء (9 تموز 2025)، ارتفاع حصيلة النزاع العشائري الذي اندلع في قرية الصخرة التابعة لناحية العزير جنوب محافظة ميسان، مشيراً إلى سقوط ثمانية أشخاص بين قتيل وجريح، بينهم اثنان من عناصر القوى الأمنية.

وقال المصدر إن "النزاع العشائري المسلح الذي اندلع مساء أمس في قرية الصخرة، استمر حتى ظهر اليوم، وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين، من بينهم اثنان من منتسبي القوات الأمنية كانوا ضمن قوة التدخل".

وأضاف أن "القوات الأمنية باشرت قبل وقت قصير بعملية أمنية واسعة لفرض القانون في المنطقة، بمشاركة تشكيلات من الجيش والشرطة، تضمنت مداهمة عشرات المنازل لتعقّب المطلوبين والمتورطين في النزاع".

وأكد المصدر أن "الوضع الأمني في المنطقة أصبح تحت السيطرة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية عملياتها للقبض على مثيري النزاعات، وفق أوامر قضائية صادرة من الجهات المختصة".

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