بعد شهرين من المفاوضات.. ليبيا تطلق سراح 7 عراقيين محتجزين لديها

أعلن القائم باعمال السفارة العراقية في ليبيا أحمد الصحاف، اليوم الأربعاء، عن نجاح جهود السفارة في إطلاق سراح سبعة مواطنين عراقيين من المهاجرين غير القانونيين، كانوا محتجزين في ليبيا.

وقال الصحاف في تصريح نشرته روسيا اليوم إن "هذه الخطوة جاءت بعد اتصالات مكثفة استمرت لأكثر من شهرين مع الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس"، مشيرا إلى أن "السفارة وفرت للمفرج عنهم الرعاية الصحية وجوازات مرور من مطار معيتيقة إلى مطار أربيل عبر الخطوط الملكية الأردنية".

وأضاف أن "السفارة نسقت مع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي ومكتب العلاقات الخارجية في إقليم كردستان لتوفير تذاكر السفر مجانًا وتسهيل عودتهم الطوعية إلى البلاد".