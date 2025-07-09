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اطلاق سراح محافظ الانبار السابق علي فرحان


أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء (9 تموز 2025)، بإطلاق سراح محافظ الانبار السابق علي فرحان بعد قضاء مدة محكوميته.

وقال المصدر  إنه " تم اطلاق سراح محافظ الانبار السابق علي فرحان، الذي صدر حكم بحقه بالسجن لمدة سنة، في تموز 2024، بسبب تعيين مستشارين خلافاً للضوابط.".

وفي شباط الماضي، أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، قراراً بالإفراج عن محافظ الأنبار السابق (علي فرحان) وشموله بقانون العفو العام.

وصدر القرار بحسب كتاب من رئيس المحكمة، تلقته "بغداد اليوم" الى مركز شرطة الصالحية في بغداد يبلغه بشمول (فرحان) ومدانين آخرين بالعفو العام على ان لا يتم اخلاء سبيلهم من السجن الا بعد التأكد بعدم مطلوبيتهم عن دعاوى أخرى".

وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن في 30 تموز 2024، ان محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في الكرخ اصدرت حكماً بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة بحق محافظ الانبار السابق (علي فرحان) عن جريمة تعيين 83 مستشارا في ديوان محافظة الانبار خلافاً للقانون.

وذكر البيان أن المحكمة أصدرت حكمها "وفقا لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل".

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