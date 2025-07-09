وزير العمل يفتتح مركز الاتصالات الموحد Call Centre الأول من نوعه في البلاد

افتتح وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، مركز الاتصالات الموحد Call Centre الأول من نوعه في العراق، حيث ذكرت الوزارة في مؤتمر صحفي، أن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، افتتح مركز الاتصالات الموحد Call Centre الأول من نوعه في العراق".

كما أشار الى أن "افتتاح المركز جاء لتعزيز التواصل مع المواطنين وتسلم شكاواهم ومناشداتهم ومتابعتها وتحويلها الى الجهات المعنية إلكترونيا".

كذلك أضاف، "اننا خصصنا الرقم المجاني 1018 كحلقة وصل مباشرة مع المواطنين لمتابعة احتياجاتهم واستلام الشكاوى وحالات الابلاغ عن التلاعب والتجاوز على الاعانة الاجتماعية".