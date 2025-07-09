وزارة التربية تحسم ملف التصاريح الأمنية لستة آلاف منتسب في نينوى

صرّحت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، عن حسم ملف التصاريح الأمنية الأكثر تعقيدا بعد سنوات من التأجيل ل(6000) منتسب في محافظة نينوى، مؤكدة انها خطوة تُعد من أبرز الإنجازات الإدارية التي نفذتها الوحدة المختصة والفريق المتابع للعمل هذا العام، حيث أوضح المكتب الإعلامي في وزارة التربية أن "هذا النجاح جاء نتيجة المتابعة اليومية للمدير العام محمد إبراهيم عبودي والدعم الوزاري المباشر الذي أسهم في إزالة إحدى أكبر التحديات التي واجهت استقرار الملاكات التربوية في المحافظة".

كما أكد أن "الوزارة تعتمد نهجًا إداريًا جديدًا قائمًا على الحلول الفعلية لا التأخير"، وسط إشادة الوزارة بالجهود المبذولة لإغلاق هذا الملف، وعدته نقلة نوعية في مسار العمل الإداري والإنساني.