مستشار رئيس الوزراء: الحكومة وضعت تصاميم تفصيلية ووثائق مناقصة لطريق التنمية

صرّح مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل ناصر الأسدي، اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة وضعت التصاميم التفصيلية ووثائق المناقصة الخاصة بطريق التنمية، فيما أشار الى قرب طرح الشركات المؤهلة لمشروع طريق التنمية، فقد ذكر الأسدي للوكالة الرسمية، إن "الحكومة الآن بصدد إجراء تصاميم تفصيلية ووضع وثائق المناقصة وتقييم الشركات لتنفيذ طريق التنمية"، مبيناً أنه "سيتم الإعلان عن الشركات المؤهلة للمشاركة في هذا المشروع قريباً".

كما أكد أن "التندر الخاص بالمشروع سيكون في متناول يد الشركات الراغبة بالاستثمار أو الشركات الراغبة في الدخول عن طريق مقاول قريباً، وفق الرؤية الاقتصادية التي وضعها الاستشاري للمشروع".

فيما وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في وقت سابق، "بالاهتمام الفوري لإنضاج صيغ متكاملة نظرياً وهيكلياً في إدارة وتشغيل طريق التنمية، واكمال المتطلبات القانونية والفنية وفق السياقات المتبعة، بما يضمن مواكبة التطورات في استخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة.