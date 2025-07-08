مجلس المفوضين: الانتخابات في موعدها وملف المال السياسي قيد النقاش

أعلن رئيس مجلس المفوضين عمر احمد، اليوم الثلاثاء، الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، إذ ذكر احمد في مؤتمر صحفي، انه " تم مناقشة ملف استخدام المال السياسي في العملية الانتخابية المقبلة وناقشنا اهمية التعاون من اجل ضمان شفافية الانتخابات".

فيما لفت الى، "التزام المفوضية الكامل بأجراء انتخابات نزيهة وعادية بعيدة عن الضغوط المالية والسياسية"، مبينا ان "المفوضية وعن طريق فرقها المنتشرة تراقب الحملات الانتخابية لضمان انتخابات نزيهة".