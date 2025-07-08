هيئة الكمارك تعلن تطبيق نظام القفل الإلكتروني في ميناء أم قصر

أعلنت هيئة الكمارك العامة، اليوم الثلاثاء، عن تطبيق نظام القفل الإلكتروني لتتبع الإرساليات من أم قصر الأوسط، إذ ذكرت الهيئة في بيان لها، انه "تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، بتطبيق نظام القفل الإلكتروني لتتبع الإرساليات، انطلاقًا من مركز كمرك أم قصر الأوسط، ابتداءً من 7 تموز 2025، ويشمل النظام البضائع والأدوية والمستلزمات الطبية المسوَّقة إلى الميناء الجاف وكمرك الشالجية".

وأوضح، انه "يأتي هذا الإجراء بهدف تسهيل وتطوير إجراءات العمل الكمركي، من خلال اعتماد تقنية التتبع الإلكتروني (GPS) المرتبطة بدائرة إلكترونية خاصة، تُحمّل عبرها بيانات البضائع في الحاسبة المركزية لقسم المنافيست في مركز كمرك أم قصر الأوسط، حيث استُكملت كافة المتطلبات الفنية والإدارية الخاصة بعملية التسويق".

كذلك أضاف، أن "تطبيق هذا النظام يُعدّ خطوة نوعية مهمة نحو تطوير المنظومة الكمركية وتعزيز أساليب الرقابة الحديثة، مبينًا أن القفل الإلكتروني سيسهم في رفع كفاءة الأداء، تقليل الوقت، مكافحة التهريب، وضمان جودة الإرساليات وانسيابية حركتها بشكل دقيق وآمن".