حالة الطقس: ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح وغيوم

صرّحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن حالة الطقس في البلاد خلال الأيام الأربعة القادمة، فيما توقعت ارتفاعاً بدرجات الحرارة ورياحاً وغيوماً، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الثلاثاء سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".

وأضاف، أن "يوم الأربعاء سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

فيما لفت إلى، أن "طقس يوم الخميس القادم سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

كذلك أوضح، أن "يوم الجمعة القادم سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في جميع مناطق البلاد".

كما أشار الى أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الثلاثاء، كالتالي: بغداد وكربلاء المقدسة وبابل 43، أربيل 40، صلاح الدين ونينوى وكركوك 42، ذي قار وميسان والبصرة 45".