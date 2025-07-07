مصرف الرشيد: قروض حكومية لشراء منظومات الطاقة المتجددة

أعلن مصرف الرشيد عن إطلاق قروض خاصة لشراء منظومات الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية) للمواطنين والموظفين، وذلك بتمويل مباشر من البنك المركزي العراقي، وبمبلغ يصل إلى (30) مليون دينار كحد أعلى، حيث ذكر المصرف في بيان له، اليوم الاثنين، أن "هذه المبادرة تأتي دعمًا لمشاريع الطاقة النظيفة والمستدامة، وتماشيًا مع توجهات الدولة في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتحقيق التنمية البيئية والاقتصادية".

كما دعا المصرف، خلال البيان، الراغبين بالاستفادة من هذه القروض إلى الدخول على منصة أور للتقديم، مشيرًا إلى أن القرض يُمنح بفائدة (3٪)، ووفق آلية مبسطة تضمن شمول أكبر عدد ممكن من المواطنين.