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مديرية المرور تعلن إتاحة تسديد الغرامات إلكترونياً عبر تطبيق عين العراق


 

أكدت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، إتاحة الاستعلام عن غرامات مخالفات السيارات وتسديدها إلكترونيا عبر تطبيق عين العراق، حيث ذكر مدير شعبة الإعلام في مديرية المرور العامة العقيد حيدر شاكر محمد للوكالة الرسمية، إن "تسجيل الغرامات عبر الرادارات الذكية بدأ منذ الأول من تموز الجاري وهو مستمر في أماكن انتشارها على مدار 24 ساعة".

وأضاف، أن "تطبيق عين العراق الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية أتاح الاستعلام عن الموقف بسهولة ومن خلاله يعرف المواطن هل فرضت عليه غرامة أم لا، وفي حال تسجيل غرامة يحدد أين ومتى".

كما بيّن أن "التطبيق يتيح للمواطنين ممن سجلت غرامات على سياراتهم تسديدها عبر بطاقات الدفع الإلكتروني، وندعو جميع أصحاب المركبات لتنزيل التطبيق على هواتفهم الذكية ومن خلاله ستصلهم إشعارات في حال سجلت عليهم مخالفات وغرامات".

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