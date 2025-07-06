وزارة الصحة: قدمنا خدماتنا لأكثر من 12 مليون زائر شاركوا بإحياء مراسم زيارة عاشوراء

صرّحت وزارة الصحة، اليوم الأحد، بأن فرقها قدمت خدماتها الطبية والتوعوية والإسعافية لأكثر من 12 مليون زائر شاركوا في مراسم زيارة عاشوراء، حيث ذكرت الوزارة في بيان، إنه "بإشراف مباشر من قبل وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، قدّمت فرق وزارة الصحة التطوعية خدماتها الطبية والتوعوية والإسعافية لأكثر من 12 مليون زائر شاركوا في مراسم ركضة طويريج في كربلاء المقدسة، وذلك ضمن خطة الوزارة لتأمين الدعم الصحي والوقائي خلال الزيارات الدينية الكبرى".

وأضافت، أن "الفرق التطوعية التابعة للوزارة انتشرت في عدة مناطق حيوية، منها بوابات قاضي الحاجات، باب الشهداء، باب الكرامة، وباب السلام، حيث قامت بتعزيز خدمات الإسعاف والعلاج السريع والتثقيف الصحي إلى جانب الملاكات الصحية بإشراف شعبة التنسيق الحكومي والعمل التطوعي في الوزارة".

وأكدت الفرق التطوعية - بحسب البيان- التزامها الديني والإنساني بـ"خدمة زائري الإمام الحسين (عليه السلام)، معبّرة عن مواساتها وتعازيها بالمناسبة، ومجسدةً بذلك قيم الإيثار وروح العمل التطوعي".

كذلك أضاف البيان، أن "وزارة الصحة تولي اهتمامًا بالغًا بتأمين وتعزيز الخدمات الصحية في مثل هذه المناسبات الكبرى، عبر خطط استباقية وتنسيق عالي المستوى لضمان سلامة الزائرين وسير الفعاليات بانسيابية".