هيئة الإعلام والاتصال تعلن نجاح خطة عاشوراء

أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الاحد، نجاح الخطة الخاصة بزيارة عاشوراء، مشيدة بالدور المحوري للعتبات المقدسة، فيما كشفت المؤشرات التراكمية للتغطيات المصاحبة، حيث ذكر رئيس الهيئة، نوفل أبورغيف، في مؤتمر، إن "الخطة الإعلامية والتقنية الخاصة بتغطية زيارة عاشوراء المليونية نجحت، مؤكداً أن المؤشرات التراكمية المسجلة من قبل فرق الرصد الإعلامي التابعة للهيئة، خلال المدة (الموافق 1 إلى 10 محرم الحرام 1447هـ)، عكست حضوراً إعلامياً واسع النطاق، محلياً ودولياً، غير مسبوق من حيث الحجم والتنوع".

كما أشاد أبورغيف "بالدور الفاعل للعتبات المقدسة في مدينة كربلاء بجميع مفاصلها ومؤسساتها، وبجهود الحكومة المحلية التي لم تدخر وسعاً في دعم وتسهيل مهام المؤسسات الإعلامية، حيث أسهمت هذه الجهود جميعها في تعزيز صورة العراق الراسخة كوجهة دينية وإنسانية تحتضن ملايين الزائرين من العراق وجميع أنحاء العالم".

فيما أظهرت بيانات الرصد أن "عدد وحدات البث المباشر المشاركة في التغطية بلغ 32 وحدة، توزعت بين عجلات بث ميدانية وأجهزة بث مباشر عبر الإنترنت، في حين تخطى عدد الكاميرات الصحفية الميدانية 600 كاميرا وثقت وقائع الزيارة في مختلف المحاور".

كما تم، "تسجيل 891 إعلامياً معتمداً (محليين واجانب) شاركوا في هذه التغطية، إلى جانب حضور فاعل من الإذاعات المحلية، و83 قناة تلفزيونية، و15 وكالة أنباء أجنبية".

ورصدت الهيئة المخرجات الإعلامية التي تناولت نشاطاتها التنظيمية خلال أيام الزيارة، بين تقارير مرئية ومسموعة ومكتوبة، في حين بلغت ساعات البث المباشر التي خصصتها القنوات المشاركة للفعاليات العاشورائية 1078 ساعة بث، نُفذت خلال عشرة أيام فقط.

كذلك سُجّلت مشاركة فاعلة من قبل عشرات القنوات الفضائية التي عملت على تغطية الزيارة ببثٍّ مباشر نظيف (Feed Clean) أُتيح لصالح وسائل إعلام متعددة، مما أسهم في إيصال الرسالة الإنسانية والروحية للزيارة إلى جمهور أوسع.

كما أكد أبورغيف أن "هذه المؤشرات تمثل انعكاساً مباشراً للجهود الميدانية والتنظيمية التي بذلتها طواقم الهيئة ولاسيما في مكاتب الفرات الأوسط، ودورها في تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللوجستي والتقني اللازم للمؤسسات الإعلامية، بما يعزز الصورة الإيجابية للعراق ويكرّس رسائله الدينية والوطنية الحضارية والروحية في هذه المناسبة الكبرى".