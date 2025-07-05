النزاهة تطيح بمدير زراعة بني سعد وثلاثة موظفين في ديالى

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم السبت (5 تموز 2025)، تمكُّنها من ضبط مدير شعبة زراعة بني سعد في محافظة ديالى، رفقة ثلاثة من مُوظَّفي الدائرة، إثر ترويجهم معاملاتٍ وهميَّةً ضمن الخطة التسويقيَّة للموسم الزراعيِّ الحالي.

الهيئة أوضحت في بيان أنَّ "فريقاً مُؤلَّفاً من شعبة الضبط والتحرّي في مكتب تحقيق ديالى، قام بالانتقال إلى مُديريَّة زراعة ديالى وشعبة زراعة بني سعد، تمكَّن بعد التحرّي والتحقيق والتدقيق والمُتابعة، من ضبط مدير شعبة زراعة بني سعد وثلاثةٍ من مُوظَّفي الدائرة؛ على خلفيَّة ترويج معاملاتٍ خاصَّةٍ بإدخال أشخاصٍ غير مُزارعين ضمن الخطة التسويقيَّة للموسم الزراعيّ الحالي".

وأضافت إنَّ "التحرّيات رصدت وجود سنداتٍ مُزوَّرةٍ لأراضٍ زراعيَّةٍ تبلغ مساحتها (370) دونماً، والتثبُّت من وجود تلاعبٍ وتحريفٍ في المُعاملات، واستطاع الفريق ضبط أصل معاملة تسويق مادة الحنطة لتلك الأراضي".

ولفتت إلى أنَّه "تمَّ ضبط المُتَّهمين قبل أن يتمَّ منح المزارع كتاب تسويقٍ، مُنوّهةً بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وتدوين أقوال المُتَّهمين، وعرضهم على قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيفهم على ذمة التحقيق وفق أحكام المادة (370 من قانون العقوبات".