الكهرباء: استثناء الأطواق الثلاثة الأولى في كربلاء من القطع المبرمج

أعلن وزير الكهرباء زياد فاضل، اليوم السبت، استثناء الأطواق الثلاثة الأولى في كربلاء المقدسة من القطع المبرمج.

وقالت وزارة الكهرباء في بيان إن "فاضل ترأس اجتماعاً لغرفة العمليات المركزية في المحافظة للإشراف ‏على خطة تأمين الطاقة الكهربائية واستقرار تجهيزها خلال زيارة عاشوراء.، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

ووجه وزير الكهرباء بـ"استثناء الأطواق الثلاثة الأولى من مدينة كربلاء من القطع المبرمج للطاقة ‏الكهربائية، لضمان استمرارية الخدمات الحيوية في المحافظة"، معلناً "زيادة حصة كربلاء ‏من الطاقة إلى أكثر من (1500) ميغاواط، بعد أن كانت (1100) ميغاواط، مع إمكانية رفعها ‏حسب الحاجة الفعلية.".

وشدد على "أهمية التنسيق العالي بين شركات قطاع الكهرباء وتطبيق الإجراءات التشغيلية اللازمة ‏لإنجاح خطة تجهيز الطاقة خلال الزيارة المليونية"، مشيداً بـ"جهود الملاكات الهندسية والفنية في ‏إتمام أعمال الصيانة وتنفيذ المشاريع التي أسهمت في تعزيز استقرار المنظومة الكهربائية".