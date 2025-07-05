قيادة شرطة كركوك: مشاركة نسوية فاعلة في تأمين مراسيم عاشوراء في المحافظة

أعلنت قيادة شرطة كركوك، اليوم السبت، عن خطتها الأمنية لإحياء يوم عاشوراء، مؤكدة مشاركة نسوية فاعلة في تأمين المراسيم، فقد ذكر قائد شرطة كركوك، اللواء فتاح محمود الخفاجي، للوكالة الرسمية، إن "قيادة شرطة كركوك، وبمختلف صنوفها، تواصل عملها لحماية المواطنين خلال شهر محرم الحرام، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تأمين الأجواء العامة وخدمة الزائرين والمواكب الحسينية".

وأوضح، أن "الخطة شملت نشر المفارز الأمنية من مختلف الصنوف، بما فيها العنصر النسوي، وتعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان انسيابية الحركة، وكذلك محاربة الشائعات، والحفاظ على الأمن والاستقرار في عموم المحافظة".

كما أضاف، أن "قيادة الشرطة ارتأت هذا العام إشراك العنصر النسوي وتكليفهن بمهام جديدة، من خلال زيارة مجالس العزاء النسوية، وتوعية النساء بمخاطر الشائعات، وتوزيع البوسترات والمنشورات التوعوية، وإلقاء المحاضرات، وشرح الأهداف الرئيسة لملحمة الطف الخالدة".

فيما لفت إلى، أن "للعنصر النسوي دوراً مهماً في تأمين مراسيم العزاء في يوم عاشوراء، ومشاركتهن في نقاط التفتيش على الطرق المؤدية إلى أماكن إقامة العزاء الحسيني، فضلاً عن تقديم المساعدة للنساء المشاركات في العزاء، سواء كانت إرشادية أو توعوية"، مؤكداً أن "مشاركة النساء تعد عنصراً مهماً لا يقل شأناً عن المهام الموكلة للرجال".