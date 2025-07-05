دار الكتب والوثائق تنجز ترميم أكثر من 2000 وثيقة خلال النصف الأول من هذا العام

أعلنت دار الكتب والوثائق العراقية، اليوم السبت، عن إنجازها ترميم أكثر من 2000 وثيقة تاريخية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ذكر المدير العام لدار الكتب والوثائق وكالةً بارق رعد علاوي في بيان، إنه "وفي إطار جهودها المستمرة للحفاظ على الإرث الوثائقي العراقي بعد تعرض هذه الوثائق إلى أضرار جسيمة نتيجة أعمال الحرق والتخريب التي طالت الدار عام 2003 تم إنجازها ترميم أكثر من 2000 وثيقة تاريخية خلال النصف الأول من عام 2025"، لافتاً الى أن "الوثائق المُرمَّمة تعود إلى العهد العثماني، وتتعلق بولايتي بغداد والموصل".

وأضاف أن "عمليات الترميم تجري بوتيرة منتظمة منذ عام 2006، بمتوسط سنوي يبلغ نحو 3000 وثيقة"، مشيراً إلى أن "هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية في حفظ الذاكرة الوطنية وصون التاريخ العراقي".

بالمقابل، بيّنت مسؤولة المركز التدريبي لحفظ وصيانة الوثائق، أزهار وليد أن "عمليات الترميم تتم على وفق سياقات فنية ومهنية دقيقة، تبدأ بتشخيص الأضرار بدقة عالية، تليها مراحل متخصصة تشمل التعقيم والمعالجة، ثم اختبار الأحبار المستخدمة لتحديد مدى حساسيتها للماء، ليتم بعدها ترميم الأجزاء التالفة باستخدام الورق الياباني عالي الجودة"، مؤكدة "أهمية الحفاظ على الهوية الأصلية للوثائق خلال جميع مراحل الترميم".