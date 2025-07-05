حالة الطقس: أجواء حارة وتصاعد للغبار

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت أجواء حارة وتصاعداً للغبار، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الأحد سيكون الطقس صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20)كم/س تنشط نهاراً إلى (30-40)كم/س مسببة تصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية، والرؤية الأفقية (6-8)كم وفي الغبار (2-4)كم".

كما بيّن أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأحد، كالتالي: بغداد وديالى وكركوك وصلاح الدين وواسط والديوانية 41، أربيل 39، السليمانية 38، نينوى والأنبار 40، كربلاء المقدسة والنجف الأشرف وبابل والناصرية والمثنى 42، وميسان والبصرة 44".

وأضاف، أن "يوم الاثنين سيكون الطقس صحواً حاراً على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

فيما لفت إلى، أن "الثلاثاء القادم سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية"، وأن "طقس يوم الأربعاء القادم سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".