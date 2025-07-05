الأخبار

حالة الطقس: أجواء حارة وتصاعد للغبار


 

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت أجواء حارة وتصاعداً للغبار، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الأحد سيكون الطقس صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20)كم/س تنشط نهاراً إلى (30-40)كم/س مسببة تصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية، والرؤية الأفقية (6-8)كم وفي الغبار (2-4)كم".

كما بيّن أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأحد، كالتالي: بغداد وديالى وكركوك وصلاح الدين وواسط والديوانية 41، أربيل 39، السليمانية 38، نينوى والأنبار 40، كربلاء المقدسة والنجف الأشرف وبابل والناصرية والمثنى 42، وميسان والبصرة 44".

وأضاف، أن "يوم الاثنين سيكون الطقس صحواً حاراً على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

فيما لفت إلى، أن "الثلاثاء القادم سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية"، وأن "طقس يوم الأربعاء القادم سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قيادة شرطة كركوك: مشاركة نسوية فاعلة في تأمين مراسيم عاشوراء في المحافظة
دار الكتب والوثائق تنجز ترميم أكثر من 2000 وثيقة خلال النصف الأول من هذا العام
وزارة النقل تحدّد محورين للقطارات المشاركة بنقل زائري كربلاء المقدسة في العاشر من محرم
حالة الطقس: أجواء حارة وتصاعد للغبار
التربية توجّه بتعليق استمارات تقييم الأداء.. وتعتبر العام الدراسي الحالي استثنائيًا
العمليات المشتركة: قطعات الدفاع والداخلية والحشد لم تتحرك باتجاه كردستان
الدفاع المدني تصدر توجيهات بذكرى العاشر من محرم الحرام
محافظ كربلاء المقدسة يناقش مع وزير الصحة خطة الطوارئ الخاصة بزيارة عاشوراء
ثأراً للشهداء.. الداخلية تنفذ عملية نوعية جنوب العراق وتضبط 40 كغم من المخدرات
العثور على طائرة مسيرة داخل معمل اسمنت ليلان في كركوك
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك