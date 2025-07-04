العثور على طائرة مسيرة داخل معمل اسمنت ليلان في كركوك

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة (4 تموز 2025)، بالعثور على طائرة مسيرة داخل معمل اسمنت ليلان على طريق كركوك.

وقال المصدر إنه "تم العثور على طائرة مسيرة داخل معمل اسمنت ليلان على طريق كركوك"، مبيناً أن "مركز شرطة ليلان أرسل دوريات برفقة خبير متفجرات".

وأضاف: "بعد فحصها تبين انها عبارة عن طائرة مسيرة صغيرة الحجم "درون" بطول 12 سم وعرض 6 سم، ولها أربعة اجنحة وتحتوي على منفذ كاميرا"، موضحاً أنها من العاب الأطفال وتم رفعها من قبل الخبير بدون أي اضرار".