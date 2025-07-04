أمانة بغداد: إدارة مول العراق لم تلتزم بالضوابط وتجاوزت على الشارع والرصيف

صرّحت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، عن ملابسات إيقاف العمل بمول العراق في منطقة الدورة، مؤكدة أن إدارة المول لم تلتزم بالضوابط، وتجاوزت على الشارع والرصيف، حيث ذكر المتحدث باسم الأمانة عدي جنديل للوكالة الرسمية، إن "مول العراق يقع ضمن حدود بلدية الدورة، وهو من المشاريع المهمة، وأمانة بغداد مهتمة بهذا المشروع باعتباره سيكون معلماً من معالم بغداد"، لافتاً الى أن "إدارة المول خالفت بعض الإجراءات المتعلقة بعملية الانشاء من خلال التجاوز على محرمات الشارع والرصيف من دون موافقات أصولية، لذلك ارتأت بلدية الدورة وبإشراف الوكيل البلدي وعبر محضر مشترك تم الاتفاق عليه، إيقاف عمل الشركة المسؤولة لحين استحصال الموافقات الأصولية، إلا أن الشركة المسؤولة عن العمل لم تتوقف ما أدى الى توجيه فريق بلدي لإيقاف عمل المول ما تسبب في انزعاج من قبل إدارة المول، وبدأت تتحدث عن إيقاف عمل 4 آلاف عامل، وهذا الأمر غير صحيح بل تم إيقاف العمل في تلك المناطق المتجاوز عليها".

كما دعا جنديل "إدارة المول الى الحصول على الموافقات الرسمية من أجل العودة الى العمل"، منوهاً بأن "أمانة بغداد داعمة لهذه المشاريع الاستراتيجية المهمة".

وأكد أن "الاتفاق تضمن ربط مجاري المول بالشركة التي تقوم بأعمال المول وأمانة بغداد طلبت من الإدارة إيقاف العمل من أجل إنجاز المجاري من خلال مدّ خط رئيسي لخدمة المناطق المحيطة بالمول لحين إنجاز شبكة للمجاري في المول والمناطق المحيطة به".

وأوضح أن "المشكلة تكمن في عدم التزام إدارة المول بتعليمات أمانة بغداد التي تعد جهة تنفيذية تنفذ القرارات والتعليمات".

كذلك ذكر مدير عام بلدية الدورة حيدر عودة نايف للوكالة الرسمية، إن "وكيل أمانة بغداد للشؤون البلدية برفقة مدير عام دائرة مجاري بغداد والكادر المتقدم في بلدية الدورة أجرى زيارة الى موقع مول العراق لغرض الوقوف على واقع حال التجاوزات المحتملة، وأثناء اللقاء بإدارة المول والجهة المنفذة تم تنظيم محضر مشترك تضمن فقرتين الفقرة الأولى: عدم وجود تجاوز من الجهة الخلفية للمول وكان هناك اتفاق إيقاف العمل بهذا الموقع من أجل تنفيذ خط المجاري الخاص بالمول لحين إنهاء دائرة مجاري بغداد العمل، أما الفقرة الثانية: إن الجهة المنفذة للمول قامت بالمباشرة بأعمال نصب مجسمات لانشاء حدائق ومنطقة خضراء أمام المول من دون استحصال موافقات من أمانة بغداد والدوائر المختصة، وتم الاتفاق على إيقاف العمل بهذه المجسمات بشكل مؤقت لحين استحصال الموافقات الرسمية، إلا أن الجهة المنفذة لم تلتزم بكلا الفقرتين ما دفع الوكيل البلدي الى إيقاف العمل".