الموارد المائية: إزالة 90% من بحيرات الأسماك المتجاوزة بمنطقة الرضوانية

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، عن إزالة 90% من بحيرات الأسماك المتجاوزة بمنطقة الرضوانية، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أن "الهيأة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل المتمثلة بمديرية الموارد المائية مابين النهرين التابعة للوزارة، أكدت إزالة 90% من بحيرات الأسماك المتجاوزة على النظام المائي في منطقة الرضوانية ببغداد وبالتعاون مع مديرية صيانة مشاريع ري وبزل مابين النهرين وبإسناد الأجهزة الأمنية الماسكة للارض".

كما ذكر مدير مديرية الموارد المائية ما بين النهرين طه المحياوي، بحسب البيان، إن "بحيرات الاسماك المتجاوزة ضمن قاطع الرضوانية بلغت 400 بحيرة متجاوزة على المشاريع الإروائية، حيث تمت إزالة غالبيتها والعمل مستمر لانجاز المتبقي واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين".

وأضاف المحياوي ان "العمل يهدف لتعزيز الأمن المائي ودعم خطط الوزارة للنهوض بالواقع المائي والإروائي في عموم البلاد في ظل ظروف التغيرات المناخية وضمان التوزيع العادل للمياه على جميع المستخدمين، وتأمين الحصص المائية للمحافظات الجنوبية ومجمعات الإسالة".

كذلك أوضحت الوزارة أن "بحيرات الأسماك المتجاوزة سبب رئيسي لهدر كميات كبيرة من المياه نتيجة تعرضها لأشعة الشمس المباشرة، علاوة على التجاوز على الحصص المائية للمحافظات الجنوبية الواقعة في الذنائب".