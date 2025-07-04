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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن القواعد الممهدة للظهور وما لم يحسب العدو حسابه في المواجهة الاخيرة مع الجمهورية الإسلامية
وكالة انباء براثا
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2025-07-04
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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن القواعد الممهدة للظهور وما لم يحسب العدو حسابه في المواجهة الاخيرة مع الجمهورية الإسلامية
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