محافظ بغداد يرفض قرار إقالته: الجلسة غير قانونية وما صدر عنها باطل

أصدر محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الخميس (3 تموز 2025)، بيانًا رسميًا رفض فيه القرار الصادر عن مجلس المحافظة بإقالته وتعيين محافظ جديد، مؤكدًا أن الجلسة التي عُقدت لهذا الغرض "غير قانونية ولا تمتلك أي مشروعية".

وقال العلوي في بيانه،، إن "الجلسة التي عُقدت من قبل بعض أعضاء مجلس المحافظة لبحث إقالتي وتعيين محافظ جديد افتقرت إلى الإجراءات الأصولية المنصوص عليها في القوانين النافذة، كما أن غياب كلٍّ من رئيس المجلس ونائبه يفقد الجلسة مشروعيتها القانونية".

وأضاف: "ما صدر عن هذه الجلسة يُعد باطلًا قانونًا ولا يترتب عليه أي أثر إداري أو إجرائي"، مشددًا على أن "الالتزام بالدستور والقوانين هو الضمانة الوحيدة لإدارة شؤون الحكومة المحلية بعيدًا عن أي ممارسات مخالفة قد تضر بالمصلحة العامة".

وأكد العلوي استمراره في أداء مهامه محافظًا لبغداد، وفقًا للصلاحيات القانونية الممنوحة له، داعيًا جميع الأطراف إلى احترام السياقات الدستورية والمؤسساتية.

وفي قت سابق من مساء اليوم، أفاد مصدر صحفي بأن مجلس محافظة بغداد صوّت رسميًا على إقالة المحافظ عبد المطلب العلوي من منصبه، واختيار حيدر موحان محافظًا جديدًا للعاصمة.

وأوضح المصدر أن "الجلسة التي عُقدت اليوم شهدت تصويت الأغلبية على قرار الإقالة، تلاه مباشرة التصويت على اختيار موحان بديلاً"، دون الكشف حتى الآن عن الأسباب الرسمية التي دفعت المجلس لاتخاذ هذا القرار.