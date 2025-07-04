ربيع عراقي.. ودرجات حرارة لم تسجل سابقا في تموز

توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الجمعة، استمرار انخفاض درجات الحرارة في البلاد.

وقالت الهيئة في بيان ، ان "طقس يوم غد السبت سيكون صحوا في عموم البلاد مع تصاعد للغبار ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبينة ان "طقس يوم الاحد المقبل سيكون صحوا على العموم مع تصاعد للغبار ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلا في المنطقة الشمالية".

وتابع ان "طقس الاثنين المقبل سيكون صحوا ودرجات الحرارة ترتفع قليلا على العموم"، موضحا ان "طقس الثلاثاء المقبل سيكون صحوا ودرجات الحرارة ترتفع قليلا على العموم".

وذكر ان "درجات الحرارة العظمى ليوم غد السبت ستسجل 44 في البصرة وميسان و43 في ذي قار و42 في المثنى و40 في بغداد وكربلاء وبابل وواسط وديالى، و36 في أربيل والسليمانية و33 في دهوك".