شرطة بابل تعلن استشهاد مفوض متاثرا بجراح اصيب بها اثناء اعتقال تاجر مخدرات

اعلنت قيادة شرطة بابل ، استشهاد مفوض منتسب الى مكتب مكافحة الجريمة المنظمة ، متأثرا بجراح اصيب بها اثناء اعتقال تاجر مخدرات في منطقة البكرلي في الحلة.

وقال مدير اعلام شرطة بابل العميد عادل الحسيني :" ان المفوض جمال حمزة علوان المنتسب ضمن قيادة شرطة بابل ، توفي متأثرا بجراح اصيب بها اثناء اعتقال تاجر مخدرات في منطقة البكرلي في الحلة".

واضاف :" بذا ترتفع حصيلة الاشتباك الذي وقع بين تاجر المخدرات والشرطة ، الى شهيدين من عناصر الامن واصابة ضابط برتبة ملازم اول ، ومقتل المطلوب".

وقد اعلنت وزارة الداخلية،في وقت سابق اليوم الخميس، استشهاد منتسب واصابة ضابط، ومقتل تاجري مخدرات في بابل وبغداد.