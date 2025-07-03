الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
الشيخ جلال الدين الصغير : اليد العليا والبعد الاستراتيجي للضربة الأخيرة قبل وقف اطلاق النار
وكالة انباء براثا
121
2025-07-03
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بسبب خلاف عشائري.. اعتقال متهمين بقتل واصابة 9 اشخاص في مقبرة النجف
الشيخ جلال الدين الصغير : اليد العليا والبعد الاستراتيجي للضربة الأخيرة قبل وقف اطلاق النار
السوداني والسفير القطري يؤكدان على بذل الجهود للتوصل إلى وقف فوري للعدوان في غزة
الداخلية تعلن انخفاض نسب الحوادث الجنائية في العراق
بعد تأدية اليمين الدستوري.. أول تعليق من رئيس المحكمة الاتحادية عن "التدخلات"
قطعات امنية في محافظة البصرة تتعرض لهجوم خلال عمليات إزالة التجاوز على المياه
فرق الدفاع المدني تخمد حريقا اندلع داخل بناية تجارية في الكرادة
هيئة التقاعد تعلن صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين على التقاعد
الاستاذ كريم حمادي يتلقى التهاني لاختياره رئيساً لشبكة الإعلام العراقي بالأصالة
وزارة العدل: إطلاق سراح (140) حدثاً خلال شهر حزيران من عام 2025
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
برلماني: الجواسيس امر حقيقي وايران قبضت على طلبة عراقيين بتهمة التجسس
479
سماع دوي 4 انفجارات في كركوك
455
السفير الايراني يسلم رسالة خطية لوزير الخارجية العراقي من نظيره الايراني
377
سماحة القائد المفدى السيد الخامنائي دام ظله : اختراق دفاعات إسرائيل وتدمير مواقعها من أعظم النعم الإلهية
362
لجنة برلمانية: جهة مجهولة قسمت 5 دوانم تابعة لزوجة "عبد حمود" وباعتها
349
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك