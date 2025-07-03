وزارة العدل: إطلاق سراح (140) حدثاً خلال شهر حزيران من عام 2025

أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، إطلاق سراح (140) حدثاً خلال شهر حزيران من العام 2025، حيث ذكرت الوزارة في بيان، إن "عدد الأحداث المطلق سراحهم خلال شهر حزيران من العام 2025 بلغ (140) حدثاً".

واضافت، أنه عدد المفرج عنهم توزّعوا بين (68) حدثاً موقوفاً تم الإفراج عنهم، و(33) حدثاً أُطلق سراحهم بعد قضاء مدة المحكومية، و(16) بالإفراج الشرطي، وذلك لحسن سلوكهم واجتيازهم الدورات التأهيلية المعتمدة"، موضحة ان "ذلك جاء استناداً إلى توصية شُعَب البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية المختصة، كما تم الإفراج عن (21) حدثاً بموجب عفو، بالإضافة إلى (2) بقرار تمييزي".

كما أكدت الوزارة، بحسب البيان، أن "دائرة إصلاح الأحداث مستمرة في أداء مهامها بمهنية ومسؤولية، من خلال المتابعة الدقيقة لملفات النزلاء، وذلك لضمان تنفيذ الإجراءات القانونية والإنسانية في آلية الإفراج".