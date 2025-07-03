وزارة الإعمار تعلن وصول مشاريع ساحة النسور إلى مراحلها النهائية

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الأربعاء، عن وصول مشاريع ساحة النسور الى مراحلها النهائية، فيما أكدت إنجاز مشروع تطوير شارع أبو نؤاس قبل نهاية العام الحالي، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار للوكالة الرسمية، إن "مشروع تطوير شارع أبو نؤاس والمحاور المرتبطة به سيُنجز بالكامل قبل نهاية العام الحالي"، مبينا أن "الأعمال مستمرة في شارع أبو نؤاس، الذي يمتد من حديقة شهداء الكرادة وصولاً إلى أسفل الجسر المعلق، بطول 1950 متراً".

كذلك أشار إلى "تنفيذ طريق موازٍ للشارع يبدأ من الجسر المعلق مقابل مبنى البنك المركزي بطول 825 متراً، وصولاً إلى جسر الجادرية الثاني الذي يمتد لمسافة 520 متراً ويعبر نهر دجلة".

وأضاف أن "الجسر يتصل بجزيرة الأعراس ومن ثم بمجسر يرتبط بطريق القادسية السريع، ليشكّل بذلك محور نقل جديد يمتد من ساحة النسور في الكرخ باتجاه الجادرية"، موضحاً أن "المشروع سيسهم بشكل كبير في تخفيف الزخم المروري عند تقاطع جامعتي بغداد والنهرين، اللتين تشهدان اختناقات مرورية متكررة".

فيما لفت إلى أن "أقرب المشاريع للافتتاح هو إكمال ما تبقى من مشروع ساحة النسور (نفق رقم 4 ونفق رقم 5)"، مبيناً أنه "تم افتتاح النفق رقم 1 وتأهيل النفقين رقم 2 و3، فضلاً عن افتتاح مجسري قحطان والنسور، ولم يتبقَ سوى النفقين رقم 4 و5".

كما بيّن، أن "النفق رقم 4 اكتملت أعماله بالكامل، فيما تجري حالياً اللمسات الأخيرة على النفق رقم 5، إضافة إلى الإكساء السطحي والمقتربات المحيطة بالأنفاق"، مؤكداً أن "المشروع وصل إلى مراحله النهائية، وسيتم افتتاح النفقين قريباً، وبذلك يُعد المشروع منجزاً بالكامل".

وأوضح الصفار أن "مشاريع الطرق تُنجز على مراحل، وبناءً على توجيهات رئيس الوزراء، يتم افتتاح كل جزء منها فور اكتماله، وهذا ما يجري حالياً في مشروع ساحة النسور".