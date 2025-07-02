السوداني خلال زيارته محافظة البصرة: الحكومة وضعت حلولاً استراتيجية لأزمة المياه

أكد رئيس مجلس وزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، ان الحكومة وضعت حلولاً استراتيجية لأزمة المياه، فيما بين ان تركيا وافقت على إطلاق حصة مائية إلى العراق.

وقال السوداني خلال زيارته محافظة البصرة، ان "مشروع تحلية مياه البحر يمثل حلاً استراتيجياً ووصلنا إلى مراحله النهائية، ووافقنا على طلب حكومة البصرة الخاصة بعدد مشاريع تحلية المياه"، لافتا الى انه "من خلال الاتصالات حصلت الموافقة التركية على إطلاق حصة مائية إلى العراق".

وأضاف ان "حجم التجاوزات على ضفاف الأنهر وصل إلى حد كبير وبدأنا بحملة لرفعها، كما نطلب من المواطنين التعاون من أجل رفع التجاوزات من على ضفاف الأنهر"، مشيرا الى ان "كل الدعم متوفر إلى حكومة البصرة المحلية لمعالجة أزمة شحّ المياه".

وشدد رئيس الوزراء على "ضرورة مواصلة العمل لمواجهة التحدي بروح المسؤولية بعيداً عن الاستخدامات السياسية والتشويش الإعلامي".