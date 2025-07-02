الصحة تُوجه نداءً عاجلاً للأوائل وحملة الشهادات العليا المعينين: سارعوا لتعبئة استمارات التوزيع

دعت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، حملة الشهادات العليا والأوائل المقبولين بالتعيينات على ملاكها إلى ملء الاستمارة الإلكترونية الخاصة بتوزيعهم إلى دوائر الصحة.

وذكرت الوازرة في بيان انه "ندعو حملة الشهادات العليا والأوائل المقبولين بالتعيينات على ملاكها إلى ملء الاستمارة الإلكترونية الخاصة بتوزيعهم إلى دوائر الصحة في بغداد".

وتابعت، ان " اخر موعد للتقديم على الاستمارة هو يوم غد الخميس عند انتهاء الدوام الرسمي".

رابط الاستمارة الالكترونية: https://soft.moh.gov.iq/2025/sc_al_2025_ychy14/login