السجن 7 سنوات لمدانتين بتهمة بيع طفل بـ 13 مليون دينار في ميسان

أصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم الثلاثاء (1 تموز 2025)، حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مدانتين عن جريمة الاتجار بالبشر.

وذكر إعلام القضاء في بيان أن "المدانتين أقدمتا على بيع طفل حديث الولادة بالتعاون مع متهمات اخريات بمبلغ مالي مقداره 13 مليون دينار".

وأضاف أن "الاحكام بحقهن صدرت وفقا لأحكام المادة 6 / أولا / تاسعا من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 وبدلالة مواد الاشتراك 47 / 48 / 49 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 132 / 2 منه".