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تصل الى 300 ألف دينار.. لائحة مرورية بالغرامات والمخالفات


أصدرت مديرية المرور العامة، لائحة توضيحية بالغرامات المترتبة على المخالفات المرورية، بهدف تنظيم حركة السير والحد من المخالفات، وذلك مع دخول فرض الغرامات إلكترونيا حيز التنفيذ، اليوم الثلاثاء، (1 تموز 2025).

وهذه أبرز المخالفات ومقدار الغرامة المفروضة لها:

-عدم الامتثال لإشارة رجل المرور: 200 ألف دينار

-السير عكس الاتجاه: 200 ألف دينار

-وضع زجاج مظلل والستائر المظللة: 200 ألف دينار

-قيادة المركبة بإهمال ورعونة: 300 ألف دينار

-خصوصي يعمل أجرة: 50 ألف دينار

-عدم ربط حزام الأمان: 50 ألف دينار

-استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة: 100 ألف دينار

ونوهت اللائحة المرورية الى تخفض مبلغ الغرامة بنسبة 50% إذا تم تسديدها خلال 72 ساعة (3 أيام) من تاريخ فرض الغرامة.

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تصل الى 300 ألف دينار.. لائحة مرورية بالغرامات والمخالفات
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