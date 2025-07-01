سماحة القائد المفدى السيد الخامنائي دام ظله : اختراق دفاعات إسرائيل وتدمير مواقعها من أعظم النعم الإلهية

قال قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة اية الله العظمى السيد علي الخامنائي دام ظله ، اليوم الثلاثاء، إن تمكّن القوات الإيرانية من اختراق الدفاعات الجوية الإسرائيلية المتطورة، واستهداف مناطقها الحضرية والعسكرية، يُعدّ من أعظم النعم الإلهية التي أنعم الله بها على الجمهورية.

وأضاف سماحته في تغريدة على موقع "أكس" :"نحمد الله على توفيق قواتنا المسلحة، وتمكينها من اختراق دفاعات الكيان الصهيوني المتطورة متعددة الطبقات، وفرض ضغوطات على العديد من مناطقه الحضرية والعسكرية بصواريخها وأسلحتها المتطورة والقوية، وتدميرها بالكامل. هذه من أعظم النعم الإلهية".