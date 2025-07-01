الكهرباء تعلن فقدان 3800 ميغاواط من الطاقة

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، عن فقدان 3800 ميغاواط من الطاقة.

وقالت الوزارة في بيان انه "في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف الحالي، والتي تجاوزت في بعض المحافظات نصف درجة الغليان، تعمل وزارة الكهرباء بكل إمكاناتها الفنية والبشرية على الحفاظ على استقرار منظومة التجهيز، وتأمين أكبر قدر ممكن من ساعات التغذية الكهربائية للمواطنين".

واكد مدير مديرية الوقود في الوزارة سعد فريح، وفقا للبيان أن "كميات الغاز المستورد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد شهدت تراجعاً كبيراً خلال الساعات الماضية، حيث انخفضت إلى ما يقارب النصف (25 مليون متر مكعب ) يومياً، مقارنة بالكميات المتعاقد عليها بين البلدين، والبالغة ( 55 مليون متر مكعب) يومياً، وقد تسبب هذا التراجع المفاجئ بخروج عدد من محطات الإنتاج الغازية عن الخدمة، مما أدى إلى فقدان نحو (3800) ميغاواط من القدرة التوليدية الوطنية ".

وأوضح ان "وزارة الكهرباء، وبمتابعة مباشرة من معالي الوزير، تبذل جهوداً استثنائية لإعادة التوازن إلى منظومة التوليد من خلال التنسيق المستمر مع وزارة النفط لتعويض جزء من النقص الحاصل عبر زيادة تجهيز الوقود البديل (زيت الغاز) لمحطات الإنتاج، رغم الفارق مع الوقود الغازي"، موضحا ان "الوزارة تدرك تماماً حجم الضغوط التي يواجهها المواطنون في ظل هذه الظروف المناخية الاستثنائية، وهي تتابع الأزمة بشكل يومي، وعلى مدار الساعة لتقليل آثارها والعمل على استقرار التجهيز".