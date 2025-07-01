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كلما قربت الانتخابات ستزداد هذه الحالات.. خبير: قصف مطار كركوك لزعزعة الاستقرار


أكد الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية اللواء الركن المتقاعد عماد علو، اليوم الثلاثاء، أن قصف مطار كركوك لزعزعة الاستقرار وعرقلة عجلة الاعمار والاستثمار في العراق، فيما أشار الى انه سنشهد مثل هذه الحالات كلما اقتربت الانتخابات.

وقال علو في حديث صحفي، إنه "الى الان لم يصدر توضيح رسمي بشكل مهني حول ما يحصل من اعتداءات على اهداف حيوية في الجغرافية العراقية"، مشيرا الى ان "هناك لجان شكلت بأمر القائد العام للقوات المسلحة حول هذه الاحداث، واخرها شكلت لغرض الوقوف على ملابسات عملية قصف مطار كركوك بصواريخ كاتيوشا".

وتابع: "الى الان لم نتلقى ما هي نتائج هذه التحقيقات بالشكل الذي يعطي نوع من الشفافية لما يحصل في الساحة العراقية من خروقات امنية للمواطن العراقي لاسيما ان المنطقة تشهد توترات عديدة وصراعات مسلحة، والعراق يقع في بؤرتها ولذلك هذه المسألة باتت تقلق المواطن العراقي".

ولفت الى أن "هناك عمليات مخابراتية واضحة في المنطقة لغرض النيل من حالة الامن والاستقرار في العراق الذي يشهد نوع من الاستقرار ويتطلع الى عملية جلب للاستثمارات الاقتصادية وعملية بناء وتطور".

وأشار الى ان "ما يحصل هي محاولة لعرقلة الاستثمارات الاقتصادية ووضع العصي في عجلة التقدم والتطور التي تحاول الحكومة العراقية دفعها الى الامام، في وقت تقترب فيه الساحة العراقية من الانتخابات التي ستجري نهاية هذا العام".

وأكمل، أنه "قد نشهد مزيد من هذه الحالات كلما اقتربنا من موعد الانتخابات لغرض التأثير على الاوضاع الامنية وايضا لغرض اعطاء صورة مشوشة على واقع التدافع والتنافس السياسي في سبيل الحصول على مقاعد في البرلمان المقبل".

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