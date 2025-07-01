العراق يستعيد أكثر من 40 ألف قطعة أثرية

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار اليوم الثلاثاء، عن استعادة أكثر من 40 ألف قطعة أثرية من خارج البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العلياوي في خبر نشر على صفحة الوزارة في منصة "تليغرام"، إن "جهود قسم استرداد الآثار العراقية تُعد من الملفات الوطنية الكبرى التي عملت عليها الوزارة خلال السنوات الأخيرة وأثمرت عن استعادة أكثر من 40 ألف قطعة أثرية كانت موزعة في عدة دول حول العالم".

وبيّن أن "القطع المستعادة يتم عرضها أمام الشعب العراقي عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تنظيم معارض دائمة ومؤقتة في المتحف العراقي، وأن من أبرز القطع المستعادة لوح كلكامش الشهير والكبش السومري، وهما من رموز الحضارة الرافدينية".

وأكد العلياوي أن "عودة هذه القطع إلى موطنها الأصلي يُعد مكسباً وطنياً مهماً" مشدداً على أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يولي هذا الملف أهمية كبيرة بمتابعة وإشراف مباشر من وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني.