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تفاصيل ما حصل في مطار كركوك ومصفى بيجي فجر اليوم


كشفت مصادر رسمية، تفاصيل ما حصل كركوك ومصفى بيجي فجر اليوم الثلاثاء.

وأفاد مصدر أمني، بسماع دوي انفجار قرب مطار كركوك العسكري.

فيما ذكر مصدر اخر ان "دوي الانفجار ناتج عن سقوط مقذوف لم يحدد نوعه او طبيعته ضمن مقتربات المطار".

وأضاف المصدر أن "الحركة الملاحية ضمن مطار كركوك مستمرة ولا يوجد اي تهديد"، مشيرا الى "سقوط جسم مجهول على احد المنازل السكنية في كركوك".

وأعلنت ادارة مطار كركوك الدولي، عدم تسجيل أضرار بعد سقوط المقذوف.

وقالت إدارة المطار في بيان، "في ضوء ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، تود إدارة مطار كركوك الدولي أن توضح للرأي العام والمواطنين الكرام أن ما أُشيع بشأن تعرض المطار لأي أضرار مادية أو بشرية هو عارٍ عن الصحة تماماً".

وأضاف البيان أن "مفاصل المطار كافة، من المدرج المدني إلى البنى التحتية والمرافق التشغيلية، لم تُسجَّل فيها أية أضرار أو اختلالات فنية، كما أن جدول الرحلات يسير بانسيابية تامة، وفق التوقيتات المحددة، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة الجوية الدولية المعتمدة من منظمة الإيكاو".

ولفت البيان الى أن "مطار كركوك الدولي، باعتباره أحد النوافذ الحيوية لربط العراق بالعالم، يواصل أداء مهامه بكفاءة واستعداد تام لاستقبال وترحيل جميع الرحلات الجوية المجدولة، دون أي تأخير أو تعطيل".

وفي بيجي، اعلن قائممقام القضاء عادل الدج عن تعرض المصفى الى هجوم باكثر 10 طائرة مسيرة.

وقال الدج في تصريح ، ان "مصفى بيجي تعرض الى هجوم بأكثر من 10 طائرات مسيرة، حيث تم التصدي لهذه الهجمة الإرهابية من قبل الدفاعات الجوية الخاصة بشركة مصافي الشمال".

واضاف انه "لا توجد اية اضرار او خسائر بشرية".

فيما اكد مصدر امني انه "تم اسقاط طائرتين من الطائرات المسيرة المهاجمة، ولاذت الاخريات الى جهة مجهولة".

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