امانة بغداد توضح الملابسات الحقيقية بشأن "مول العراق"

أوضحت امانة بغداد، اليوم الثلاثاء (1 تموز 2025)، الملابسات الحقيقية بشأن مول العراق، مشيرة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها دوائرها المختصة بشأن إيقاف اعمال المول، جاءت بسبب تجاوز إدارته اعمال انشاءات طالت الأرصفة دون استحصال موافقات تصميمية رسمية حسب القانون البلدي.

وقالت الأمانة في بيان إن "هناك مخاطبات ولجان رسمية مشتركة بين دوائر امانة بغداد والجهة المنفذة لمول العراق، تضمنت توقيع محاضر رسمية لالتزام إدارة المول بمد شبكة صرف صحي بعد إتمام دائرة مجاري بغداد اعمال مد خطوطها الرئيسة الى جانب تنفيذ وحدة معالجة ومحطة خاصة بما لا يؤثر على مستوى خدمات الصرف الصحي الخاصة بالمنطقة المحيطة بالمول ".

وأضاف البيان ان "الجهة المنفذة للمول خالفت التعليمات وأقدمت على مد شبكة تصريف دوّن استحصال موافقة دائرة مجاري بغداد، التي كانت موافقتها المبدئية مشروطة بإكمال اعمالها قبل اعمال المول ".

وأشار الى ان "اللجان المختصة أشرت مخالفة أخرى استدعت إيقاف اعمال تنفيذ مجسمات تشجير على الأرصفة، تم تنفيذها بشكل مخالف ودون استحصال الموافقات التصميمية والقانونية لإتمام الاعمال بشكل صحيح ورسمي".

وتابع البيان ان "الإجراءات المتبعة من قبل امانة بغداد جاءت وفق القوانين والتعليمات البلدية التي يجب تطبيقها من قبل جميع الجهات من دون استثناء حفاظاً على سلامة البنى التحتية والتصميم الأساس للمدينة".

وبينّ ان "امانة بغداد تدعو الجهة المنفذة لمول العراق والقائمين عليه الى مراجعة دوائر الأمانة المختصة لاستكمال الإجراءات الرسمية والقانونية بشأن تنفيذ الأعمال المتبقية للمول على وفق التعليمات والقوانين النافذة ".