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مجلس الوزراء يعطل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل


أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل 6 تموز تزامنًا مع العاشر من المحرّم الحرام.

وقالت الأمانة في بيان ، "يُعد يوم الأحد، الموافق السادس من تموز 2025، عطلة رسمية في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، تزامنًا مع العاشر من المحرّم الحرام، ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) في يوم عاشوراء".

وأوضحت الأمانة، أن "العطلة جاءت استنادًا إلى أحكام المادة (1/ أولًا/ ج) من قانون العطلات الرسمية (12 لسنة 2024)".

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