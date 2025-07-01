اعضاء المحكمة الاتحادية يعدلون عن طلب الاحالة على التقاعد

اعلن اعضاء المحكمة الاتحادية ، عدولهم عن طلب الاحالة على التقاعد بعد زوال الاسباب التي دعتهم لذلك.

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى :" ان المجلس استضاف اليوم الثلاثاء ، اجتماعاً مشتركاً ترأسه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ، وضم قضاة محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي والمحكمة الاتحادية العليا ، حيث بارك المجتمعون لرئيس المحكمة الجديد القاضي منذر إبراهيم تعيينه بالمنصب وتقديم الشكر لاعضاء المحكمة لعدولهم عن طلب الاحالة على التقاعد بعد زوال الاسباب التي دعتهم لذلك".

وتمت ، خلال الاجتماع ، مناقشة آليات العمل القضائي السليم والالتزام بالاختصاص على وفق ما نص عليه الدستور والقوانين النافذة واهمية المحافظة على استقلال القضاء وحياديته والابتعاد عن اي سلوك او ممارسة تخل بذلك.