المندلاوي يُطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين الدولية

طالب نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين الدولية.

وذكر المكتب الاعلامي لنائب رئيس البرلمان:" ان المندلاوي التقى في مقر إقامته مساء اليوم، السفير الاسترالي لدى العراق غلين مايلز، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك في المجالات البرلمانية والتنموية، ومناقشة اخر تطورات الساحتين المحلية والاقليمية".

واكد المندلاوي، ان العراق يتطلع إلى توسيع مجالات تعاونه مع استراليا في مختلف الجوانب، خاصة في قطاعات التعليم والزراعة والطاقة والاستثمار وغيرها، وحريص على تعزيز العلاقات البرلمانية بين المؤسستين التشريعيتين، لا سيما على صعيد تبادل الخبرات القانونية.

وحذر المندلاوي من المساعي الخطيرة للكيان الصهيوني في توسيع رقعة الصراع بالمنطقة واخرها اعتدائه على إيران، مشددًا على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والكيان المحتل، فيما دعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التوقف عن صمته ازاء الانتهاكات الصارخة للقوانين والمواثيق الدولية من قبل اسرائيل، وتحمل المسؤوليات الإنسانية تجاه الكارثة التي يعيشها أبناء قطاع غزة، والتي وصل الأمر فيها ان تصبح مراكز تقديم المساعدات فخًا لقتل المدنيين.