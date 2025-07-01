الداخلية تعلن صدور أحكام بحق ضباط ومنتسبين على خلفية حادث إطلاق نار في واسط

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء ( 1 تموز 2025،)، بياناً بشأن الحادثة الأمنية التي وقعت في 19 حزيران 2025 أثناء عملية نقل أحد المحكومين إلى محكمة بداءة الكوت، والتي شهدت إطلاق نار تسبب بإصابة المتهم واثنين من أفراد الشرطة.

وذكرت الوزارة في بيان ، أن "الهجوم وقع قبل لحظات من وصول المفرزة الأمنية إلى بناية المحكمة، حيث أقدم أحد الأشخاص على فتح النار من سلاح مسدس، ما أدى إلى إصابة المحكوم واثنين من أفراد الشرطة، قبل أن يلوذ الجاني بالفرار".

وأضاف، أنه "وعلى إثر الحادث، وجه وزير الداخلية بتشكيل مجلس تحقيقي عاجل، وأوفد لجنة خاصة لتقصي الحقائق والاطلاع على تفاصيل وملابسات الواقعة. ووفقاً لما توصلت إليه محكمة قوى الأمن الداخلي/ المنطقة الثالثة، التي تولّت التحقيق ومراجعة الملف بشكل مفصّل، صدرت الأحكام القضائية التالية بتاريخ 29 حزيران 2025:

العقيد عباس كريم ثاني: أدين بالسجن البسيط لمدة سنة واحدة وفق المادة 341 من قانون العقوبات لإخلاله الجسيم بواجبات وظيفته كونه كان ضابط مركز الفلاحية أثناء وقوع الحادث، كما حُكم عليه أيضاً بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر استناداً إلى المادة 27 لمخالفته الأوامر والتعليمات. وقررت المحكمة إخراجه من الخدمة كعقوبة تبعية.

العقيد كاظم عقيل كاظم والمفوض عداي عليوي صويدج: قررت المحكمة الإفراج عنهما لعدم كفاية الأدلة بشأن التهم الموجهة إليهما، وأُلغيت التهم المسندة لهما.

المقدم سؤدد عبد السلام محمد: أُدين بالحبس الشديد لمدة سنتين وفق المادة 341 من قانون العقوبات، وتم الحكم بإخراجه من الخدمة كعقوبة تبعية.

المفوض رعد حافظ راضي: حُكم عليه بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر استناداً إلى المادة 27 من قانون العقوبات، مع إخراجه من الخدمة.

المفوض كاظم حسن سيد: صدر بحقه حكم بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة بموجب المادة 341 من قانون العقوبات، وتم إخراجه من الخدمة أيضاً".

وأكدت الوزارة في ختام بيانها أن "مؤسساتها الأمنية ستبقى ساهرة على حماية القانون، ولن تتهاون مع أي تقصير أو تجاوز من داخل المؤسسة الأمنية أو خارجها".