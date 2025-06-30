لجنة برلمانية: جهة مجهولة قسمت 5 دوانم تابعة لزوجة "عبد حمود" وباعتها

أكد رئيس لجنة الحفاظ على املاك الدولة النيابية، النائب امير المعموري، اليوم الاثنين، أن خمسة دوانم تابعة لزوجة "عبد حمود" قسمت وبيعت من جهة مجهولة، فيما اشار الى ان ملف عقارات الدولة فيه تلاعباً كبيراً وخطيراً.

وقال المعموري خلال حديثه لبرنامج (من الاخير)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الكثير من السياسيين لديهم جنسيتان وسفاراتهم تدافع عنهم"، مبيناً ان "هناك عقارات تابعة للدولة في بعض المحافظات بيعت ب17 مليون فقط، وشركات لا تمتلك 6 ملايين دينار عراقي احيلت لها مشاريع ب600 مليون".

واكد ان "هناك شركات بريطانية تعمل في العراق وهي واجهة لمافيات وجهات سياسية واحزاب"، مستدركاً: "هناك اراض تحال الى مقاولين بشكل حصري وبالمبالغ التي يريدونها".

واستطرد بالقول: "هناك خمسة دوانم تابعة لزوجة عبد حمود الذي كان يعمل بالنظام السابق قسمت وبيعت من جهة مجهولة"، مختتماً ان "هناك تلاعباً كبيراً وخطيراً في ملف عقارات الدولة".