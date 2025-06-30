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السفير الايراني يسلم رسالة خطية لوزير الخارجية العراقي من نظيره الايراني


تسلم وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الاثنين، رسالة من نظيره الإيراني عباس عراقجي تناولت أوضاع المنطقة.

وقالت الخارجية في بيان، "استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية،  فؤاد حسين، اليوم الاثنين سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق، محمد كاظم آل صادق".

 وسلّم السفير الإيراني بحسب البيان "خلال اللقاء رسالة خطية من وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقچي، تناولت مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة".

كما تم التطرق إلى تداعيات الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران، وانعكاساته على الأمن الإقليمي، وجرى خلال اللقاء كذلك بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافةً إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق البيان.

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